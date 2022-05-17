Москва, 17 мая, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Вопрос вступления Украины в Евросоюз вызывает много вопросов, заявил 17 мая замглавы МИД России Андрей Руденко.

Дарья Антонова, ИА REGNUM МИД РФ, 10.02.2022

«Россия к ЕС не имеет никакого отношения. Конечно, то, в каком направлении развивается ЕС, нас не может не настораживать. Он четко формирует военную составляющую, это первое. А во-вторых, он откровенно становится придатком Североатлантического альянса», — сказал дипломат на полях конференции клуба «Валдай».

Он добавил, что в этой связи вступление Украины в Евросоюз «вызывает много вопросов, в нынешний Европейский Союз, в том виде, в котором он существует».