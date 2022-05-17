Волгоград, , 15:56 — REGNUM Всероссийская выставка племенных овец и коз состоится 24–28 мая в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе администрации региона.

Овцы suetot

Федеральный форум соберёт более 400 специалистов животноводческой отрасли из 20 регионов России. Профессионалы обсудят вопросы импортозамещения в сфере АПК и селекционной работы, оценят племенное поголовье овец и коз. На выставке, которая состоится на площадке Волгоградского государственного аграрного университета, представят порядка 350 голов отборных животных разных пород. Кроме того, будет организована реализация поголовья.

В Волгоградской области действуют 29 предприятий-производителей овец и коз. Выведена специальная волгоградская порода овец, животноводы также проводят селекцию местного типа эдильбаевской породы, которая ценна за мясо-шерстное направление.