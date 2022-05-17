Москва, 17 мая, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Восстановление мировой экономической активности скорее будет сопряжено с такими проблемами, как ухудшение долговой и бюджетной устойчивости ряда стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 мая заявили авторы ежемесячного мониторинга мировой экономики ВШЭ, сотрудники факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Александр Зайцев и Ксения Бондаренко. Так они прокомментировали версию экспертов Bloomberg о том, что повышение процентной ставки ФРС США серьезно вредит росту мировой экономики.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Более жесткая монетарная политика всегда замедляет экономический рост, но говорить о каком-либо большом ущербе мы бы не стали, — полагают эксперты. — Несмотря на ужесточение риторики ФРС, повышение номинальной процентной ставки, фактическую остановку программы количественного смягчения в апреле и планы по количественному ужесточению с июня, политика ФРС все еще остается относительно мягкой. Реальные процентные ставки всё еще сильно отрицательные».

По их словам, той поддержки, которую ФРС оказывала мировой экономике во время мирового финансового кризиса в виде смягчения монетарной политики, в ближайшее время не предвидится.

«Поэтому восстановление мировой экономической активности скорее будет сопряжено с такими проблемами, как ухудшение долговой и бюджетной устойчивости ряда стран», — считают экономисты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Александр Тимофеев заявил, что чистый приток инвестиций в американские ценные бумаги пошел по наклонной.