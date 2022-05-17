Санкт-Петербург, , 16:02 — REGNUM Международная акция «Ночь музеев 2022» в Санкт-Петербурге пройдет без единого билета, по сеансам, из-за сохраняющихся коронавирусных ограничения, сообщила 17 мая куратор «Ночи музеев» в Северной столице Наталия Яблонская, передает корреспондент ИА REGNUM.

Женщина в маске в Эрмитаже Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция «Ночь музеев» состоится в ночь с 21 на 22 мая и продлится с 18:00 мск до 06:00 мск. Некоторые музеи выбрали формат работы только в вечернее время и будут работать с 18:00 мск до 23:00 мск. В этом году в мероприятии примут участие более ста музеев, галерей, библиотек, выставочных и концертных залов. По словам Яблонской, пандемия коронавируса смешала все карты, поэтому единый абонемент, который был до 2020 года и пользовался большой популярностью у петербуржцев, отменён.

«Свобода ушла, зато полностью решена проблема с очередями», — заметила Яблонская, посоветовав участникам акции поспешить с выбором билетов и их приобретением, так как многие уже раскуплены.

Билеты, которые продаются только онлайн, в один музей на «Ночь музеев» обойдутся горожанину в 150 рублей, в три — 400 рублей, в пять — 500 рублей. Добавим, что один ребенок до 7 лет может пройти в музей бесплатно в сопровождении родителя, купившего любой билет «Ночи музеев».

«Распечатывать билет не нужно, его можно показать с экрана своего смартфона. При входе в каждый музей нужно отсканировать qr-код с билета. Код можно показать на выбор — с экрана смартфона или на распечатанном билете», — подчеркнула спикер, уточнив, что в саму «Ночь музеев» продажа билетов в кассах организована не будет, также не получится в этом году приобрести билет на акцию «Пушкинской картой».

Отметим, что в этом году ночью не будет работать метро, для участников акции по городу запустят с 23:00 мск до 06:00 мск ночные автобусы. Кроме того, 21 мая будет ограничено движение по ЗСД, а с 14:00 мск и до 00:00 мск будет закрыт проезд по участку от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки в южном направлении, а также некоторые заезды и съезды на этом отрезке.

Как заметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, в 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы стали точкой отсчёта как для истории России, так и для Санкт‑Петербурга. Поэтому темой нынешней «Ночи музеев» выбрана «Точка отсчёта».

Так, в этом году ГМЗ «Петергоф» впервые откроет Дворец Петра I в Стрельне. Музей городской скульптуры покажет свой новый филиал «Невский, 19», который пока закрыт для посетителей. Некоторые события будут проходить под открытым небом: Русский музей проведет программу в Летнем саду, а ЦВЗ «Манеж» — экскурсии по городу.