Москва, 17 мая 2022, 15:39 — REGNUM Банк России повысил порог для физлиц до $50 тыс. в месяц. Это связано с относительной стабилизацией на валютном рынке и укреплением курса национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.
Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ установил новый порог для ежемесячного перевода долларов за рубеж для физических — с $10 тыс. до $50 тыс.
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