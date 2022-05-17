Москва, , 15:39 — REGNUM Банк России повысил порог для физлиц до $50 тыс. в месяц. Это связано с относительной стабилизацией на валютном рынке и укреплением курса национальной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Доллары 401(K) 2012

«Это уже второй этап повышения данного барьера для резидентов и нерезидентов из дружественных стран — ранее барьер поднимали с $5 тыс. до $10 тыс. в апреле 2022.

Данная мера позволит несколько «оживить» рынок труда для высокооплачиваемых иностранных специалистов. А также несколько ослабит рубль, что позволит обеспечить выполнение утверждённого бюджета РФ, рассчитанного на курс 70-75 рублей за доллар», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ РФ установил новый порог для ежемесячного перевода долларов за рубеж для физических — с $10 тыс. до $50 тыс.

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