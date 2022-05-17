Москва, 17 мая, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве военнослужащих-срочников заключать контракт о службе в ФСБ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Военнослужащим-срочникам, получившим до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, предлагается предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ.

Такая практика существует как в Вооруженных силах РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в СВР и ФСО.