Кострома, , 18:43 — REGNUM В Костромской области более чем в два раза вырос спрос на бесплатные земельные участки для выращивания овощей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в департаменте агропромышленного комплекса региона.

Картофельное поле Catkin

Получить наделы в текущем году захотели 272 человека. Для сравнения, в 2021 году на обработку земли заявились 115 человек, в 2020 — 140. В области сформирован перечень из 622 земельных участков общей площадью 1064 га. Наибольший спрос возник на земли в Костромском и Нерехтском районе. В среднем каждому гражданину выделяют по 7 соток земли. В некоторых районах размер может быть увеличен вдвое.

Напомним, раздача бесплатной земли в регионе началась в 2020 году. Планировалось, что мера экономически поддержит население в период пандемии коронавируса. Выращивать овощи на участках можно исключительно для собственного пользования. Следить за этим, как и прежде, будут муниципалитеты. Чиновники отмечают, что сроки подачи заявок на получение наделов «жёстко не ограничены». В случае, если гражданин захочет заняться огородничеством, для него найдут свободное место.

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