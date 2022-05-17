Вашингтон, 17 мая 2022, 15:34 — REGNUM Стало известно, кто сыграет главного персонажа в предстоящем приквеле «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом 17 мая сообщило издание Deadline.
Так, создатели проекта предоставили возможность сыграть юного президента Кориолана Сноу британскому актёру Тому Блиту. Ожидается, что съёмки картины начнутся уже в 2022 году.
Напомним, что «Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в прокат в ноябре 2023 года. Режиссёром фильма выступит Фрэнсис Лоуренс («Красный воробей»).
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