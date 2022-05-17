Вашингтон, , 15:34 — REGNUM Стало известно, кто сыграет главного персонажа в предстоящем приквеле «Голодных игр» под названием «Баллада о змеях и певчих птицах». Об этом 17 мая сообщило издание Deadline.

Том Блит Кадр из интервью на телевидении

Так, создатели проекта предоставили возможность сыграть юного президента Кориолана Сноу британскому актёру Тому Блиту. Ожидается, что съёмки картины начнутся уже в 2022 году.

Напомним, что «Баллада о змеях и певчих птицах» выйдет в прокат в ноябре 2023 года. Режиссёром фильма выступит Фрэнсис Лоуренс («Красный воробей»).

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликована фотография со съёмок хоррора «Ужасающий 2»