Москва, 17 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Российская сторона не собирается отказываться от основополагающего акта Россия — НАТО, чтобы не доставить Западу такого удовольствия. Об этом 17 мая заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

Mgimo.ru Сергей Рябков

Как отметил замглавы МИД РФ, в данный момент западные страны продолжают свою «провокационную возню», которая рассчитана на то, чтобы вывести Россию из равновесия.

«При этом друг с другом обсуждают, а что же такое Основополагающий акт и выйдет ли в конечном итоге Россия из него. Нет, мы такого удовольствия им не доставим. Пусть они сами между собой продолжают эти смехотворные и в значительной мере бессмысленные обсуждения», — сказал Рябков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что военная спецоперация на Украине сорвала планы Запада по установлению в России подконтрольного режима.