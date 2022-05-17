Таллин, , 15:33 — REGNUM

Эстония Pixabay.com

С начала появления в Эстонии военных беженцев с Украины сеть магазинов Maximа в Эстонии предложила им более 300 свободных рабочих вакансий, сообщила руководительница отдела кадров Maxima Леа Кимбер гостелевидению ETV.

По ее словам, магазин рассчитывал на заполнение мест, в которых постоянно ощущается нехватка и текучка кадров. Однако в итоге работать в Maximасогласились только 147 украинских граждан.

«Нам нужны кассиры, производственные рабочие, инвентаризаторы для ночных смен, транспортные рабочие», — перечислила Кимбер. Она добавила, что незаполненными остались более 180 вакансий. Работой в сети магазинов первоначально интересовалось более 670 кандидатов-военных беженцев.

«С начала марта было примерно 670 кандидатов. Украинцы выбирают себе более подходящие условия. Мы по всей Эстонии наняли на работу 147 украинцев», — рассказала Кимбер.

По словам представителя Кассы по безработице Катрин Лийваметс, по состоянию на середину мая 2022 года трудоустроиться смогли 25% украинцев, обратившихся в Кассу по безработице с начала специальной военной операции России.

«Всего через нас работу нашли около 1 500 украинских беженцев, на учет встали 6 100 человек. Люди все же считают свое пребывание здесь временным, они просто хотят найти какую-нибудь работу, чтобы был доход», — пояснила Лийваметс.