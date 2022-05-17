Самара, 17 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров может посетить город Снежное Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава администрации Снежного Александр Скворцов в интервью журналистам «Донецкого агентства новостей».

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«У нас шефы — Самарская область. К нам прибыла их делегация 5 мая, через неделю приезжает губернатор Самарской области для заключения соглашения о совместных действиях по социально-экономическому развитию нашего региона», — приводят журналисты слова Скворцова.

Мэр города также сообщил, что из этого российского региона в Снежное приедут профильные специалисты, будут заходить российские предприятия.

«Предварительно, будем дороги делать совместно, заниматься проблемой вывоза ТБО и основной проблемой нашего города — обеспечением водоснабжения», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что сейчас представители Самарской области вместе с руководством города Снежное определяют, какая помощь нужна жителям этого населенного пункта.