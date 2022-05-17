Москва, 17 мая, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Евросоюз постепенно сливается с НАТО и на практике, и по членскому составу. Об этом 17 мая заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на просветительском марафоне общества «Знание».

ИА REGNUM Сергей Лавров

«Евросоюз всё больше и больше срастается с Североатлантическим альянсом, они этого и не скрывают. Сливается с НАТО и на практике, теперь уже и по членскому составу», — сказал Лавров.

Он добавил, что Германия после прихода правительства Олафа Шольца утратила последние признаки самостоятельности, а Франция безуспешно пытается продвигать тезисы о стратегической автономии Евросоюза.