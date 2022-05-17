Во Франции объявили о новых переговорах Макрона и Зеленского
Париж, 17 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон днем проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает BFM TV.
(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
В Елисейском дворце, официальной резиденции Франции, заявили, что телефонный разговор запланирован на 17 мая на 16:00 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Ирана подтвердили арест двух граждан Франции, которые, по их данным, пытались спровоцировать беспорядки в стране.
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