Тбилиси, , 15:29 — REGNUM Запасы пшеницы в Грузии кончились, из-за чего мукомольные предприятия в стране могут закрыться. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.

Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855

«Запасы пшеницы буквально исчерпаны, мельницы остановятся, такая ситуация. Мукомольные предприятия не занимаются импортом пшеницы, страна перешла на муку», — заявил Силагава.

Он сообщил, что мукомолы призывают премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили встретиться с ними, так как на других уровнях не удалось решить эту проблему. Они призвали создать в стране условия для честной конкуренции для производителей муки.

Стоит отметить, что Грузия импортирует около 85% от необходимого объёма пшеницы и муки. Более 90% их этого объема покупают на российском рынке из-за низких цен. После введения в России заградительных пошлин на зерно, в Грузии стали покупать вместо него российскую муку. Это грозит ликвидацией мукомольной отрасли в стране.

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