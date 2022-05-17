Тбилиси, 17 мая 2022, 15:29 — REGNUM Запасы пшеницы в Грузии кончились, из-за чего мукомольные предприятия в стране могут закрыться. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Ассоциации производителей пшеницы и муки Леван Силагава.

Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855
Гюстав Курбе. Просеиватели пшеницы. 1855

«Запасы пшеницы буквально исчерпаны, мельницы остановятся, такая ситуация. Мукомольные предприятия не занимаются импортом пшеницы, страна перешла на муку», — заявил Силагава.

Он сообщил, что мукомолы призывают премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили встретиться с ними, так как на других уровнях не удалось решить эту проблему. Они призвали создать в стране условия для честной конкуренции для производителей муки.

Стоит отметить, что Грузия импортирует около 85% от необходимого объёма пшеницы и муки. Более 90% их этого объема покупают на российском рынке из-за низких цен. После введения в России заградительных пошлин на зерно, в Грузии стали покупать вместо него российскую муку. Это грозит ликвидацией мукомольной отрасли в стране.

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