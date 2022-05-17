Москва, , 15:28 — REGNUM Американские казначейские облигации традиционно считались одними из самых надежных на мировых финансовых рынках, однако предлагающих инвесторам весьма скромную доходность (так, доходность десятилетних бумаг составляет 2,6% годовых), заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Причин продажи казначейских облигаций США Банком России можно выделить несколько.

Во-первых, геополитические риски и жесткие американские санкции по отношению к России, ожидаемо приводят к отказу от финансирования недружественной экономики.

Во-вторых, для борьбы с инфляцией в США в начале мая, в ответ на резкий рост инфляции (к концу марта она составили 8,5% от года к году), была повышена ключевая ставка до 1%, что делает раннее сделанные вложения в долгосрочные американские государственные облигации менее привлекательными.

В-третьих, продажа американских гособлигаций позволяет сформировать Банку России дополнительные валютные резервы, которые в дальнейшем могут быть использованы для погашения купонных обязательств по российским еврооблигациям, номинированным в долларах», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, размер вложений России в государственные ценные бумаги США по итогам марта по сравнению с февралем сократился до $2,003 млрд.

Читайте также: Вложения России в облигации США в марте уменьшились до $2,003 млрд