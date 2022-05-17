Москва, , 15:28 — REGNUM Запад рано или поздно всё равно развязал бы войну в Россией. От действий Российской Федерации это не зависело. Об этом 17 мая на заседании научного совета Совете безопасности России заявил секретарь СБ РФ Николай Патрушев.

Запад

«Намерения к развязыванию такой войны вынашивались задолго до февраля 2022 года и были бы реализованы независимо от действий Российской Федерации. Мощная, динамично развивающаяся, суверенная Россия Западу не нужна», — пояснил он.

Патрушев добавил, что Украина стала только предлогом для ведения западными странами против России необъявленной войны.

«Запад наращивал поддержку Киева и подталкивал его к проведению на востоке Украины крупномасштабной насильственной акции. При этом развернутая американцами и их сателлитами глобальная антироссийская кампания убедительно доказывает, что Украина стала предлогом для ведения против России необъявленной войны», — сказал Патрушев.

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Как сообщало ИА REGNUM, о проведении специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Её главной целью глава государства назвал избавление жителей Донбасса, против которых в течение восьми лет совершался геноцид, от страданий.

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Многие эксперты, политики и рядовые граждане заявляют, что в проведении Россией военной спецоперации на Украине следует винить США и НАТО, а не Кремль.