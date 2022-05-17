Таллин, , 15:28 — REGNUM Президент Эстонии Алар Карис съездил к месту убийства неизвестными аистов в Ярвамаа (центр страны) на шоссе Тюри-Вяэтса. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Белый аист ru.torange.biz

«У меня нет слов. На душе пустота от жестокости человека с оружием в отношении невинных семейств аистов», — заявил Карис.

Карис выразил надежду, что убийцы аистов будут пойманы и ответят за свой поступок.

Глава ярвамааского бюро Департамента окружающей среды Янели Берг рассказала, что впервые за 17 лет работы не смогла сдержать слез, когда приехала на место происшествия.

Известно, что вечером 30 апреля (отмечается в Европе как языческий праздник Вальпургиевой ночи) неизвестные застрелили на дороге между Тюри и Вяэтса в Ярвамаа восемь редких птиц. В телах всех птиц были обнаружены пулевые ранения.