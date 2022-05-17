Москва, , 15:24 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности продления предельного возраста пребывания на гражданской службе на отдельных должностях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отдельным категориям гражданских служащих федеральных органов госвласти срок гражданской службы с их согласия может быть продлен, но не свыше чем до достижения ими возраста 70 лет. Речь идет о замещающих должности руководителей главной группы должностей.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет.

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