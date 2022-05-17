Москва, 17 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о возможности продления предельного возраста пребывания на гражданской службе на отдельных должностях, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Отдельным категориям гражданских служащих федеральных органов госвласти срок гражданской службы с их согласия может быть продлен, но не свыше чем до достижения ими возраста 70 лет. Речь идет о замещающих должности руководителей главной группы должностей.

Сейчас предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет.

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