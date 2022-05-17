Париж, , 15:23 — REGNUM Власти Ирана подтвердили арест двух граждан Франции, которые, по их данным, пытались спровоцировать беспорядки в стране, сообщает Le Figaro.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

В Иране заявили, что граждане Франции пытались спровоцировать беспорядки, встретившись с представителями профсоюза учителей.

Двое граждан Франции, женщина и мужчина в возрасте 37 и 69 лет, по данным властей, прибыли в Иран 28 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выразила поддержку Финляндии и Швеции после того, как страны подали заявки на вступление в НАТО.

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