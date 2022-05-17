Посёлок Бабынино, Калужская область, 17 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Водопад «Каменный мост» в Бабынинском районе Калужской области официально признан памятником природы регионального значения. Об этом 17 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном министерстве природных ресурсов и экологии.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области Водопад «Каменный мост» на реке Росвянка в окрестностях калужской деревни Мордвиново

Водопад «Каменный мост» располагается на реке Росвянка в окрестностях деревни Мордвиново Бабынинского района. Водопад невысокий, — два уступа из известняковых плит по полметра — но достаточно широкий. Поблизости выявлены 39 видов мхов, 125 видов сосудистых растений, 78 видов беспозвоночных и 85 видов позвоночных животных. Среди объектов растительного мира здесь есть и редкие, находящиеся под угрозой исчезновения объектов: пальчатокоренник балтийский, бересклет европейский, валериана сомнительная, лапчатка белая, ластовень ласточкин и медуница узколистная. Они занесены в Красную книгу области и Красную книгу Российской Федерации.

«Экологический объект «Водопад «Каменный мост» стал шестым из семи известных в Калужской области на данный момент водопадов, которые вошли в состав природно-заповедного фонда региона в рамках национального проекта «Экология», — отметили в областном минприроды.