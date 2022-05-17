Москва, 17 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Ажиотаж спроса на пшеницу спровоцировала инфляция и рост цен на продовольствие по всему миру на 30%, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

«Стоимость тонны пшеницы в Европе превысила рекордное значение более 438 евро, но можно ожидать цену в 500 евро. Ранее 7 марта уже был максимум 422 евро за тонну и новое пробитие максимума указывает, что, во-первых, есть высокий спрос и ажиотаж из-за новостных лент о будущем «всемирном голоде».

В-вторых, по первым данным о массовой весенней страде (начинается примерно 10 мая), можно говорить о стартовых условиях будущего урожая и его конечной себестоимости.

Дизтопливо подорожало, удобрения подорожали, стоимость работ выросла, подорожало все. Можно сделать прогноз, что схожие по весенним условиям с нынешним, передовые хозяйства получали до 25 ц/га зерна, рядовые — до 13, но сейчас средняя температура на «черноземье» на 30% ниже среднемноголетних показателей и есть риск снижения качества зерна, а избыток влаги в начале лета может и уничтожить около 20% будущего урожая.

В России делают прогноз, что урожай превысит 130 млн тонн. Поэтому вся ситуация с ростом цены на пшеницу скатывается на межгосударственной экономике. Фрахтование во многих портах мира сильно подорожало.

Перевалка зерновых из России (Новороссийск, Туапсе, Тамань, порты Балтики, малые порты Азовского моря), и по направлениям (за исключением порта Кавказ, портов Каспия и Азербайджана) пока под вопросом.

Несколько проектов по созданию портовых мощностей в Азово-Черноморском бассейне и на Балтике, которые находились в высокой степени готовности сейчас заблокированы. Снижении объемов инвестиций из-за тотального роста затрат как в Европе так и в Азии фермерами в будущий урожай тревожит всех.

Экспорт основных продуктов питания, включая пшеницу уже запретили Украина, Россия, Индия, Индонезия, Аргентина, Казахстан, Белоруссия. Часть сделали это для собственной безопасности и обеспечения внутреннего рынка, часть — для сдерживания роста цен.

Россия, которая обеспечивала 20% мирового экспорта зерна сейчас не готова экспортировать, заняться откладыванием впрок и изготовлением полуфабрикатов.

Крупными импортерами зерна из России традиционно считаются Турция, Египет и Саудовская Аравия, далее в списке страны СНГ, Северной Африки, Ближнего Востока, Америки. Каждый год в списке все больше новых участников.

Разовые закупки как правило бывают когда паника (все помнят как скупали сахар с полок). Сейчас ситуация на рынке именно такая – пока не сезон и не видно роста регулярных закупки, идет мощный всплеск разовых закупок, которые сильно расшатывают рынок и взвинчивают цены», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на пшеницу побила абсолютный рекорд на европейском рынке, торги закрылись на отметке €438,25 за после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых.

Читайте также: Страх перед голодом подстегнул рост цен на пшеницу — AFP