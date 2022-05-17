Москва, 17 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Уголовное дело о покушении на убийство возбудили следователи по факту обстрела села в Белгородской области со стороны Украины. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Эмблема СК РФ

«Главным следственным управлением СК России по факту обстрела со стороны силовых структур Украины территории Белгородской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по информации следователей, 15 мая примерно в 07:40 мск киевские боевики с целью убийства неопределенного круга лиц из числа жителей села Середы Шебекинского района Белгородской области произвели не менее одного выстрела из реактивных систем залпового огня, в результате чего получил осколочное ранение один мирный житель.

«В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица из числа украинских силовиков, причастные к его совершению», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия нацелена на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины.