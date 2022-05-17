Таллин, , 15:23 — REGNUM

Ветропарк Ulgov.ru

Правительство Эстонии решило отказать в выдаче права на застройку морского ветропарка в Неугрунде около острова Осмуссааре (северное побережье) после протеста со стороны министерства обороны страны. Об этом сообщил портал новостей гостелерадио Эстонии ERR.

Министерство обороны выступило против строительства ветропарка, аргументируя свою позицию тем, что в этом районе планируется создание четырех военных полигонов, два из которых уже эксплуатируются. Застройщик ветропарка предлагал построить полигоны в другом месте, но минобороны утверждает, что в Эстонии нет другого подходящего района для таких полигонов.

Кроме того, высокие ветряки начали бы создавать помехи работе радаров наблюдения за воздушным пространством.

Правительство сослалось в своем отказе на то, что компания-застройщик не соответствует требованиям: разрешение на строительство ветропарка по закону можно выдать только фирме, которая сама занимается производством электроэнергии или входит в один концерн с такой фирмой. Между тем застройщик ветропарка Neugrund OU не занимается производством электроэнергии.

В компании назвали такое решение неравным обращением и заявили о намерении обратиться в суд.