Высокогорский район, Татарстан, 17 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В отношении 32-летней жительницы Высокогорского района Татарии возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Причастность к совершению преступления женщина признала, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Насилие

С октября 2021 по апрель 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически, беспричинно наносила побои и оскорбляла сына 2013 года рождения. 12 апреля мать в очередной раз нанесла побои ребенку. Школьным педагогам на следующий день мальчик объяснил, что ссадины на теле он получил в результате игры с собакой. При дальнейшем общении с бабушкой мальчика, выяснилось, что это следствие насилия со стороны матери.

Мальчика поместили в специализированное учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года жительница Казани разместила в интернете видеоролик, где наносила побои маленькой дочери.

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