Вологда, 17 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Вологодской области зафиксирован первый с начала года лесной пожар, сообщает департаменте лесного комплекса региона.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

ЧП произошло в Вытегорском районе. Площадь возгорания составила 0,01 гектара. Огонь был локализован и ликвидирован, пострадавших нет.

Добавим, что на территории Северо-западного федерального округа с начала сезона было зафиксировано 34 лесных пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером, 16 мая, в Архангельской области вспыхнул лесной пожар.