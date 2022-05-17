Хельсинки, 17 мая, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Государственная компания Финляндии Gasum не приняла предложенную Россией новую схему оплаты поставок газа в рублях, сообщается на сайте компании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В компании отметили, что понимают риски остановки поставок российского газа после этого решения, и готовы к такому сценарию развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Согласно документу, с 1 апреля оплатить поставки российского газа можно только в рублях.