Таллин, , 15:21 — REGNUM

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В военном блоке НАТО готовится новый план по защите стран Прибалтики с учетом изменившейся международной обстановки и событий на Украине. Об этом командующий Силами обороны Эстонии, генерал-лейтенант Мартин Херем заявил в интервью литовскому порталу LRT

«У нас есть план и сейчас мы работаем над разработкой следующего плана. В связи со специальной военной операцией на территории Украины нам нужен более практичный и реалистичный план. Этим мы в НАТО сейчас занимаемся», — сказал он.

Никаких подробностей он не привел.

По словам Херема, Эстонии будет проще себя защищать, когда Финляндия присоединится к НАТО. По его мнению (вопреки наличию крупных военных баз РФ в Ленинградской области и Калининграде — прим. ИА REGNUM), в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс Балтийское море станет внутренним морем североатлантического военного альянса.