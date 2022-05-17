Москва, , 15:20 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении операций по реализации цифровых активов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Инициативой предусматривается определение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации цифровых активов, обложения налогом на прибыль организаций, а также налогом на доходы физических лиц прибыли (доходов) (НДФЛ) налогоплательщиков от реализации цифровых активов.

В частности, устанавливается налогооблагаемая база цифровых активов и прав. Прописывается, например, что финансовый результат по операциям с цифровыми финансовыми активами определяется на дату осуществления выплаты дохода отдельно по каждой операции и по совокупности операций с цифровыми финансовыми активами.

Что касается ставок, то организации, действующие на территории России, обладатели цифровых активов должны будут платить 13% налога на прибыль. А иностранные организации, то есть зарегистрированные за пределами страны — 15% налога на прибыль.

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