Москва, 17 мая, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о налогообложении операций по реализации цифровых активов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Инициативой предусматривается определение особенностей обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по реализации цифровых активов, обложения налогом на прибыль организаций, а также налогом на доходы физических лиц прибыли (доходов) (НДФЛ) налогоплательщиков от реализации цифровых активов.

В частности, устанавливается налогооблагаемая база цифровых активов и прав. Прописывается, например, что финансовый результат по операциям с цифровыми финансовыми активами определяется на дату осуществления выплаты дохода отдельно по каждой операции и по совокупности операций с цифровыми финансовыми активами.

Что касается ставок, то организации, действующие на территории России, обладатели цифровых активов должны будут платить 13% налога на прибыль. А иностранные организации, то есть зарегистрированные за пределами страны — 15% налога на прибыль.