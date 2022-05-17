Москва, , 15:20 — REGNUM Меры антикризисной помощи продолжают расширяться. Об этом 17 мая заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам на брифинге.

Денис Мантуров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы действительно подготовили такую отдельную программу, которая предусматривает поддержку импортёров — имею в виду в первую очередь для поддержания текущей производственной деятельности по комплектующим агрегатам, компонентам, приоритетным направлениям», — заявил Мантуров.

«Вчера уже внесли в правительство пакет документов, предусматривающий выпуск постановления правительства по субсидированию ставки. По аналогии с тем, как это было сделано системообразующим предприятиям, где компенсируется процентная ставка по оборотным кредитам, здесь будет примерно аналогичный механизм, который будет мотивировать компании использовать данный вид поддержки», — указал он.