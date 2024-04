Минск, 17 мая, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Сотрудники игровой студии Wargaming (WG), разработчика World of Tanks и World of Warships, рассказали о текущей ситуации с экстренным увольнением команд. Об этом сообщил портал dev. by.

Wargaming Юбилейный логотип World of Tanks

По данным издания, изначально представители Wargaming говорили, что на ликвидацию компании уйдёт четыре месяца, однако сейчас для основной части работников поставили задачу уйти до конца мая этого года.

По словам сотрудников, от них требуют сдать дела и передать все наработки, а также обещают до пяти зарплат в качестве компенсации. «Есть несколько вариантов компенсации. Если соглашаешься взять меньше денег, например, три зп вместо четырёх зп, рекрутеры WG тебе помогут с составлением резюме и якобы с поиском работы, ещё у тебя остаётся доступ к внутренним обучающим ресурсам на 2 или 3 месяца», — рассказывает один из работников. Однако, как отмечает СМИ, многие считают это предложение обманом.

ИА REGNUM напоминает, что в начале апреля 2022 года Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии. Компания заявила, что в течение переходного периода все её продукты останутся доступными в двух странах.