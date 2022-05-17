Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 15:36 — ИА Регнум. После введения самых масштабных в истории санкций со стороны США и Евросоюза Россия начала чувствовала почву под ногами, поэтому «глобальных санкционных воздействий» на страну уже не будет. Таким мнением 17 мая поделился спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Период, когда активно вводились санкции в отношении России, Бельский сравнил с состоянием невесомости. «Летим и вообще, в принципе, в целом, не понимаем ещё, к чему приведут эти санкции, и все ли санкции введены против нас», — заявил председатель Заксобрания.

Спикер подчеркнул, что у властей Петербурга после периода пандемии появился достаточно большой опыт поддержки региональной экономики. Петербургский парламент принимает активное участие в разработке и принятии мер поддержки производства и бизнеса на законодательном уровне. Спикер прокомментировал характер принимаемых мер в современных условиях.

«Мы не должны в первую очередь сейчас заниматься тем, что просто раздавать деньги или просто предоставлять какие-то преференции всем подряд, а смотреть, какие отрасли действительно начнут страдать больше, чем остальные, какие отрасли потребуется дофинансировать для того, чтобы они остались на плаву», — отметил Бельский.

Председатель Заксобрания подчеркнул, что в условиях нынешней ситуации невозможно строить никаких долгосрочных прогнозов, на год или два. Бельский считает, что в первую очередь нужно смотреть на вещи в краткосрочной перспективе. «Мы их не видим, эти дальние горизонты», — заключил спикер.