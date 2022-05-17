Челябинск, 17 мая 2022, 15:18 — REGNUM В Челябинской области сотрудники полиции Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России и их южноуральские коллеги пресекли деятельность преступного наркосообщества. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нет наркотикам
Нет наркотикам
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Установлено, что группировку создал гражданин одной из стран Центральной Азии. В неё входили четыре обособленных подразделения. При этом злоумышленник контролировал и координировал их деятельность, находясь за границей. Также известно, что ранее он был судим в России за незаконный оборот наркотиков, а после отбывания наказания — выдворен за пределы страны.

Соучастники сбывали наркотики в ряде регионов России, в том числе в Москве. Ими были предприняты исключительные меры конспирации.

Работа над пресечением наркоканалов и выявлением преступников и документированием их противоправной деятельности шла с 2018 года. Полицейские поймали 30 участников и одного из лидеров. Ещё трое предполагаемых организаторов были объявлены в федеральный розыск.

Полицейские установили обстоятельства более 100 противоправных деяний. У злоумышленников изъяли более 40 кг наркотиков. Уголовные дела расследует следственная часть Следственного управления УМВД России по Челябинску.