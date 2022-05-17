Москва, 17 мая 2022, 15:26 — REGNUM Военная спецоперация на Украине сорвала планы Запада по установлению в России подконтрольного режима, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на заседании научного совета при Совбезе.

Николай Патрушев
Николай Патрушев
Scrf.gov.ru

По его словам, ранее установление таких режимов Запад отработал на Украине и в ряде других стран. Он стремится создать условия для этого и в России.

«Специальная военная операция сорвала эти замыслы», — цитирует Патрушева пресс-служба Совбеза.

Он подчеркнул, что пришлось превентивно прибегнуть к такой мере, так как под угрозой оказались существование России и её государственность.

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