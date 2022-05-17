Москва, 17 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении и в целом приняла закон, увеличивающий число бюджетных мест в магистратуре, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Правительство России получает право увеличить количество бюджетных мест для обучения по программам магистратуры в 2022 году. Предполагается, что в вузах появится 30 тыс. бюджетных мест для магистрантов.

«В 2022 году будет увеличено число бюджетных мест в вузах по приоритетным для отечественной экономики программам. Это позволит вырастить высококвалифицированные кадры, которые будут строить независимую, сильную экономику нашей страны», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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