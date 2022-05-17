Москва, , 15:16 — REGNUM Сторонам конфликта на Украине следует уважать пленных и раненых, не применять запрещённые методы ведения боевых действий и избегать гибели мирного населения. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил 17 мая, выступая на пленарном заседании в Совете Федерации.

Патриарх Кирилл Patriarchia.ru

По его словам, даже в условиях вооружённых конфликтов человеку надлежит сохранять достоинство и заботиться о достоинстве окружающих его людей.

«Исключение запрещённых методов ведения военных действий, защита гражданского населения, соблюдение международного гуманитарного права, уважение к пленным и раненым — вот то, к чему я как патриарх всея Руси призываю стороны конфликта, и прошу сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей», — сказал предстоятель РПЦ.

Из происходящего на Украине, считает он, необходимо извлечь правильные уроки. Нужно дать оценку эксперименту, который проводили над украинским народом после распада Советского Союза.

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