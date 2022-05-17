Москва, , 15:16 — REGNUM Госдума приняла постановление о досрочном прекращении депутатских полномочия лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM 17 мая.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Полномочия прекращены в связи с кончиной… Уверен, что каждому сидящему в зале, есть что сказать. Мир праху его, это была целая эпоха», — отметил депутат Госдумы Отари Аршба («Единая Россия»).

После тяжелой болезни скончался бессменный лидер ЛДПР депутат Госдумы Жириновский.

В Москве 27 мая состоится съезд партии, где будет избран новый председатель партии.

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