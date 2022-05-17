Нижний Новгород, , 15:15 — REGNUM Переговоры по урегулированию приднестровского конфликта в формате «5+2», запланированные на май, не состоятся. Об этом 17 мая сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях съезда клуба «Валдай» в Нижнем Новгороде.

Карта Приднестровья Bestalex

«К сожалению, и здесь переговорный процесс зашел в тупик. Насколько нам известно, встреча в мае вряд ли состоится», — сказал Руденко.

Он добавил, что положение в Приднестровье в настоящее время сохраняется стабильным. Развитие ситуации в регионе зависит от ряда факторов, в том числе от того, что будет происходить на Украине.

Стоит отметить, что ранее Молдавии заявили о «паузе» переговорного процесса в формате «5 + 2» с участием Молдавии, США, России, Украины, ОБСЕ и Евросоюза. Это объяснили началом вооружённого конфликта на украинской территории.

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