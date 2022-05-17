Анкара, , 15:21 — REGNUM Лидер турецкой националистической партии, связанной с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, выражает обеспокоенность тем, что расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии спровоцирует Россию и приведет к расширению военных действий на Украине, пишет 17 мая The Washington Post.

Девлет Бахчели и Реджеп Тайип Эрдоган с картой «тюркского мира» Tccb.gov.tr

Лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели 17 мая заявил, что самым «логичным» вариантом было бы оставить две страны в «приемной НАТО».

Бахчели отмечает, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет означать продолжение военных действий на Украине и даже их расширение за текущие рамки.

Речь Бахчели прозвучала после того, как Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО. Эрдоган сослался на то, что обе страны поддерживают определенные группы, которые Турция считает террористическими, отказываются экстрадировать разыскиваемых Турцией «террористов» и ограничивают экспорт оружия в Турцию.

Бахчели в своем выступлении также обвинил обе страны в пособничестве и подстрекательстве курдских боевиков.

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