Тюмень, 17 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Тюмени разыскивают 16-летнего подростка, который сбежал от следствия. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР о Тюменской области.

(сс) slightly_different Малолетний преступник

«Решением суда ему была избрана мера пресечения в виде нахождения под домашним арестом на период следственных мероприятий. Однако нарушил назначенное ограничение и скрылся от следствия», — пояснят пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

В ведомстве не раскрывают, какое преступление вменяется подростку.