Киев, 17 мая, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Штольц обсудил ситуацию на Украине и возможность достижения мира с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 17 мая написал на своей странице в соцсети Twitter Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Провел продуктивные переговоры с Олафом Шольцем. Обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, ужесточение санкций, перспективы достижения мира», — написал он в своем сообщении.

Также Зеленский добавил, что киевский режим ценит поддержку со стороны ФРГ в оборонной сфере, а также надеется на содействие немецких властей по вопросу вступления Украины в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «свободу манёвра» украинских переговорщиков регулируют Великобритания и США.