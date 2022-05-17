Джакарта, 17 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 247 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По состоянию на 17 мая в Индонезии выявили 6 051 205 носителей коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус смогли 1029 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 5 890 826 человек.

В период с 16 по 17 мая 2022 года от COVID-19 умерли 17 человек. Всего эпидемия унесла жизни 156 481 человека в Индонезии.

В настоящее время в Индонезии насчитывается 3898 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо решил ослабить масочный режим в связи с условиями COVID-19 в стране.

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