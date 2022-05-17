Вашингтон, 17 мая 2022, 15:09 — REGNUM Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что откажется от сделки о покупке социальной сети Twitter на $44 млрд, если ее нынешнее руководство не докажет, что лишь 5% всех ее пользователей являются ботами и созданы лишь с целью распространения спама, сообщает New York Post.
Через несколько часов Twitter ответил, настаивая на том, что намерен завершить сделку по согласованной цене «как можно скорее». На утра 17 мая акции Twitter упали более чем на 8% на предрыночных торгах.