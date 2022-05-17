Вашингтон, 17 мая, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск заявил о том, что откажется от сделки о покупке социальной сети Twitter на $44 млрд, если ее нынешнее руководство не докажет, что лишь 5% всех ее пользователей являются ботами и созданы лишь с целью распространения спама, сообщает New York Post.

(сс) JD Lasica Илон Маск

«Мое предложение было основано на точности документов, поданных Twitter в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Вчера генеральный директор Twitter публично отказался представить доказательства, того, что на спам-аккаунты приходится менее 5%. Эта сделка не может продвигаться вперед, пока он этого не сделает», — написал Маск в Twitter.

Через несколько часов Twitter ответил, настаивая на том, что намерен завершить сделку по согласованной цене «как можно скорее». На утра 17 мая акции Twitter упали более чем на 8% на предрыночных торгах.