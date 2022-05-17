Санкт-Петербург, , 15:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге 15 подростков, прибывших из ДНР, ЛНР и с Украины получат аттестат о среднем образовании, а девять из них приняли решение сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) для поступления в высшее учебное заведение. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщила 17 мая председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

По ее словам, правительство России выпустило постановление, согласно которому, выпускники 9-х и 11-х классов, которые прибыли на территорию страны во время специальной военной операции, могут пройти итоговую аттестацию по выбору. Те, кто решит получить только аттестат, смогут до конца учебного года получить заветный документ на основе своих оценок. Выпускники, которые решат поступать в высшие учебные заведения, будут, как и все, сдавать ЕГЭ.

«На сегодня в базе данных зарегистрировано 15 таких выпускников, и девять из них приняли решение сдать ЕГЭ. Шесть будут получать аттестат по текущим отметкам и итоговая аттестация будет проводиться в течение окончания учебного года», — объяснила чиновница.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что более 83,7 тыс. выпускников сдадут в 2022 году в Петербурге ГИА и ЕГЭ.

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