* Талибы — запрещённая в России организация

Файзабад, Афганистан, 17 мая, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В афганской провинции Бадахшан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли двух мирных жителей в кишлаке Азмман уезда Куран-ва-Мунджан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

Согласно источникам, Абдул Гаффар, сын Мохаммада Хасана, и Абдул Фаттах, сын Хаджи Хасана, были расстреляны за критику режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их обращение с людьми.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.