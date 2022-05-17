Москва, , 15:04 — REGNUM В первые дни после объявления о начале спецоперации на Украине, чтобы сбить панику на российском валютном рынке, ЦБ РФ оперативно ввел ряд существенных ограничений, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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«В том числе были ограничены и перечисление средств частными лицами за рубеж, сначала суммой $5 тыс. в месяц, потом объем был повышен до $10 тыс. А сейчас он вырос до $50 тыс., чтобы ограничить ее масштабы.

Не стоит ждать, что повышение планки перевода за рубеж до $50 тыс. ощутимым образом повлияет на динамику курса рубля.

Только в среднесрочной перспективе введенные западные санкции приведут к ухудшению торгового баланса России: экспорт начнет снижаться, при том, что импорт станет восстанавливаться.

А значит, и рубль не будет таким крепким. Следующей мерой снятия ограничений могло бы стать повышение планки вывоза наличной валюты за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, новый порог для ежемесячного перевода долларов за рубеж для физических лиц установлен Банком России, Он увеличен с $10 тыс. до $50 тыс.

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