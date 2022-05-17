Барнаул, , 15:04 — REGNUM Прокуратура Алтайского края недовольна тем, как в регионе работает механизм раздельного накопления отходов. Об отсутствии утверждённого правительством крае плана его поэтапного его внедрения, отсутствии экономического стимулирования хозяйствующих субъектов заниматься данным видом деятельности, а также переработкой отходов, прокурор Антон Герман заявил в ходе расширенного заседания Совета Общественной палаты Алтайского края. Подробности 17 мая сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Антона Германа, в крае нет фактически работающих мусоросортировочных комплексов. При этом часть полигонов имеют высокий процент заполнения.

Прокуратура Барнаула уже отреагировала на бездействие муниципалитета по определению нового места размещения отходов. Исковое заявление находится в суде на рассмотрении.

До конца не снята острота проблемы по созданию мест накопления отходов. По результатам рассмотрения мер прокурорского реагирования в крае создано дополнительно почти 1,5 тысяч площадок, установлено порядка 10 тысяч контейнеров. Еще 114 решений судов по искам прокуроров находится на исполнении.

Остается без решения проблема так называемых «исторических», а также несанкционированных свалок.

Ежегодно прокуроры выявляют более 100 несанкционированных объектов размещения отходов, понуждают муниципалитеты их ликвидировать, в том числе в судебном порядке.

Подводя итоги совещания, Антон Герман призвал органы государственной власти пересмотреть подходы к организации обращения на территории региона твердых коммунальных отходов, сконцентрировать усилия на принятии дополнительных и действенных мер, направленных на достижение целей реформы — сокращение полигонного захоронения и увеличение объектов переработки.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад регионы РФ в соответствии с поправками в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» перешли на новые схемы обращения с твердыми бытовыми отходами. Объемы бытового мусора растут, мощности старых полигонов исчерпываются. Проблема осложняется дороговизной предлагаемых решений.

К примеру, необходимый объем вложений для строительства одного мусоросортировочного комплекса в Барнауле составляет несколько сот миллионов рублей. Всего же Алтайскому краю (согласно утвержденной программе) потребуется приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 (!) мусоросортировочных завода.

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