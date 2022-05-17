Крит, Греция, , 18:06 — REGNUM Если сепаратистское Косово будет принято в Совет Европы, это станет нарушением международного права и резолюции СБ ООН. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 17 мая во время встречи с председателем ПАСЕ Тини Коксом в Греции.

Ивица Дачич Marc Müller. MSC

По словам Дачича, прием Косово в Совет Европы противоречит ценностям, которые продвигает эта международная организация, таким, как защита прав человека. Спикер сербского парламента добавил, что это лучше всего иллюстрирует недавнее нарушение прав сербского населения в Косово, которому не позволили участвовать в референдуме ив выборах, передает телеканал РТС.

Дачич отметил, что вступление в ЕС является внешнеполитическим приоритетом Сербии. По его словам, после формирования нового правительства, Сербия усилит процесс внутренних реформ, необходимых для присоединения к ЕС.

Напомним, что ранее сепаратистское Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. В Приштине высоко оценивают шанс стать членом этой международной организации после того, как ее покинула Россия.